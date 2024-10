Les recommandations de la SAAQ ignorées

Gros dossiers sur l'alcool au volant cette semaine dans Le Devoir. On a appris que la Société d’assurance automobile du Québec voit d’un œil favorable d’imposer des sanctions aux conducteurs prenant le volant avec un taux d'alcoolémie de 0 ,05 mais que le gouvernement du Québec rejette cette idée.

Plus étonnant, le groupe Educ Alcool s'oppose aussi à cette initiative, arguant que cette seule mesure ne provoque guère de changements sans que d’autres mesures soient appliquées, et que, de toute façon, si on est pas capable d’implanter une mesure, ça ne sert à rien de l’adopter.

Écoutez Antoine Bittar, père de Jessica, morte dans un accident impliquant un conducteur en état d’ébriété, commenter ce dossier au micro de Philippe Cantin.

Antoine Bittar sort de l’Assemblée nationale. Il était l’invité de Monsef Derraji qui a réussi a avoir le rapport de la SAAQ non caviardé.

«Tout le monde, on a tous les chiffres, on a des données. Et là, quand la SAAQ arrive, suite à ce que les trois coroners ont demandé, mais surtout après ce que Monsieur le coroner Yvon Garneau a demandé, ça devient inimaginable...

«C'est-à-dire que le gouvernement avait déjà toutes les données, avait déjà tout pour le faire. Si j'ai bien compris, le rapport est sorti avant que la modification au code de la sécurité routière ait été approuvée. Alors donc, madame Guilbault dit qu'elle ne l'a pas lu, mais ça ne se fait pas... Tu es en train de travailler sur un dossier aussi important que ça, que les conseils, les avis et que tu n'en tiens pas compte. C'est un manque de responsabilité, c'est un manque de sérieux.»