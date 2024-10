Impact potentiel de Pablo Rodrigez sur le PLQ

«Là, on se retrouverait avec une dynamique de course à trois. La venue de Pablo Rodriguez, avec ses 20 ans d'expérience de la scène fédérale, inspire confiance. Ça me semble assez évident. Mais le parti pourrait renouer avec les francophones. Avec Marc Tanguay, on est à 7 % d'intentions de vote chez les francophones. Avec Pablo Rodriguez, on ferait un bond de 20 %, ce qui est non négligeable. Il sera peut-être cet homme qui permettra au PLQ de renaître de ses cendres parce que ça a été difficile pour le parti depuis quelques années.»