Spirale: nouveau jeu sur l'Alzheimer

«C'est un jeu narratif à la troisième personne. On est un vieil homme qui se nomme Bernard, qui souffre de l'Alzheimer et de démence. Plus on explore, plus on essaie de comprendre son histoire, plus on va avoir accès à cette dite histoire. Donc, si on ne porte pas d'intérêt à ce qui se passe, il va oublier beaucoup plus rapidement et on n'y aura pas accès. Notre but était vraiment d'ouvrir la conversation et rappeler aux gens que même si ces personnes-là nous oublient, c'est notre devoir d'être là pour les écouter.»