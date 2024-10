Voyages perturbés par les changements climatiques

«Les gens ne sont pas encore inquiets sur les destinations voyages propices aux ouragans, mais ils s'en informent de plus en plus. Lorsqu'on fait affaire avec un conseiller en voyage, lorsque vous allez dans le Sud, il se vend une assurance flexibilité qui n'est pas une assurance annulation. Pour un léger supplément, advenant le cas qui annonce un ouragan, on peut se désister avec une forme de crédit ou de remboursement. Ça devient de plus en plus populaire, surtout dans la période de septembre et octobre, qui sont les deux mois les plus critiques pour les ouragans dans les Caraïbes.»