L'entraîneur-chef Martin St-Louis est-il encore le leader des Canadiens de Montréal?

C'est de cette manière que l'animateur Mario Langlois a amorcé la conversation avec Danièle Sauvageau qui donne des conférences sur le leadership.

Écoutez Danièle Sauvageau au micro de Mario Langlois.

Donc, Martin St-Louis est toujours le leader de cette équipe?

«Oui, c'est l'entraîneur-chef. Maintenant, je pense qu'on travaille de plus en plus dans le hockey à créer ce qu'on appelle un groupe de leadership. Alors, Nick Suzuki est un excellent capitaine. Il est grandement respecté. C'est probablement le plus sérieux du groupe des plus jeunes. Alors on le regarde avec beaucoup d'admiration.

«Un entraîneur, tu es derrière le banc, tu n'es pas sur la glace. Alors tu te dois de développer justement ton groupe d'entraîneurs et de travailler avec un groupe de leaders. Alors on peut dire que le leadership, c'est intégré. Il doit être partagé parce que seul, on ne peut jamais rejoindre tout le monde dans la chambre.»

