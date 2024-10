Suzuki, Caufield et Slafkovsky

De retour de son périple de chasse, Antoine Roussel est au poste pour le début de la saison de la Ligue nationale de hockey.

Écoutez Antoine Roussel commenter la situation des Canadiens de Montréal à moins de 24 heures du début de leur saison.

Les Canadiens sont-ils prêts? Sur ce point, Roussel assure qu'il ne faut pas se fier au camp préparatoire.

«Je pense que je te le répète à chaque année depuis qu'on travaille ensemble. J'ai déjà vécu de gagner six matchs sur sept en présaison pour une équipe, puis commencer la saison à zéro en 13, et à l'inverse, perdre sept matchs sur huit à l'époque avec les Stars, puis on en a gagné 16 sur les 20 premiers. Donc, il faut quand même prendre ça avec un grain de sel.»

En revanche, il estime que le camp est essentiel.

«Si on se fiait seulement aux résultats et aux performances de l'année dernière, il y a des gars en ce moment qui seraient avec l'équipe et qui ne le sont pas. Exemple: Joshua Roy. Si on regardait aussi avec (Logan) Mailloux, on le présageait là, mais c'est à ça que ça sert le camp. Ça sert à des surprises»

