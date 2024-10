Agriculture

Meeker Guerrier est allé aux pommes la semaine dernière, comme bien des Québécois ces jours-çi.

Écoutez Meeker Guerrier parler de la rencontre avec la propriétaire du Verger Charbonneau, Mélanie Charbonneau, au micro de Philippe Cantin.

On parle de l'histoire de l'entreprise familiale débutée dans les années 1950, sa diversification avec une érablière en 2004 et l'importance de la relève et des activités complémentaires pour la rentabilité.

Meeker et Philippe parlent aussi de la dépendance des agriculteurs québécois envers les travailleurs étrangers, dont certains sont là depuis plus de 15 ans, pour maintenir leurs exploitations et traditions.