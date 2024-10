L’ouragan Milton - de catégorie 5 - se dirige tout droit vers la région de Tampa, en Floride, quelques jours à peine après que l’ouragan Helene ait laissé la dévastation et 120 morts sur son passage.

Certains secteurs sont en train d’être évacués, dont ceux proches de St-Petersburg et Clearwater. D’autres comtés seront évacués dès demain matin.

C’est le cas de Charles St-Maurice qui réside en Floride depuis 10 ans avec sa conjointe. Il en parle au micro de Philippe Cantin.

«Il y a une évacuation obligatoire pour toutes les zones A, B et C, c'est des zones dépendant par rapport où on est par rapport au niveau de la mer. Tout ce qui est en bas de 28 pieds du niveau de la mer dans le comté, on est en évacuation. Ça nous inclut et on prévoyait justement évacuer, évacuation obligatoire ou non. Quand tu regardes la force de cet ouragan et sa trajectoire, on est dedans.»