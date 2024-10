Elle publie un deuxième livre

Après un premier ouvrage, l'humoriste Mariana Mazza en propose maintenant un second qui retrace encore une fois son parcours, mais pas dans le même registre émotif.

Écoutez Mariana Mazza parler de ses ouvrages et de sa manière d'écrire en compagnie de Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.

«Montréal-Nord, le premier livre, c'était vraiment les mémoires d'une jeune fille et les mémoires de sa maman immigrante. Donc, un livre beaucoup plus émotif. Le deuxième (Rivières-des-Prairies) est un livre qui est beaucoup ouvert à la société, qui est beaucoup plus dans les souvenirs qui sont plus proches de moi et qui sont moins dans l'émotion. Ils sont plus dans l'action, fait que oui, c'est sûr que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. C'est une adolescence dans les années 2000. Donc, bien du monde va se rappeler de cette période-là.»

Est-ce difficile écrire?