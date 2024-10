Le tout premier Club de lecture disco a lieu lundi à Ça va aller loin.

Pourquoi disco? Parce que ça se veut festif, exubérant, sans complexe et grand public. Le but, c’est de parler de livre et de s’en servir comme tremplin pour parler de grands sujets de société.

Une fois par mois, Geneviève Pettersen, ses chroniqueurs et ses invités se réunissent autour d’une œuvre et en discutent.

Écoutez le ministre de la Culture Mathieu Lacombe, les chroniqueurs et amis de l'émission Jocelyne Cazin et Marc-André Coallier ainsi que la sommelière et co-propriétaire du resto Mon Lapin, Vanya Filipovic, discuter du livre Les disgracieuses de Claudia Larochelle dans le cadre de ce premier Club de lecture.