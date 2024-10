Le restaurant incendié victime d'extorsion

«C'est d'exiger un montant d'argent des commerçants en échange de la protection. Mais en réalité, c'est de l'extorsion. Et historiquement, le Pizzo existait à Montréal, mais des groupes criminels structurés et forts l'imposaient. Mais là, il y a de nouveaux gangs qui ont commencé à s'immiscer à extorquer ces commerçants. Et elles se fichent que ces restaurants soient dans un territoire déjà contrôlé par le crime organisé. Maintenant, le crime organisé n'est plus pyramidal, il est cellulaire. Il n'y a plus de parrain, il n'y a plus de contrôle.»