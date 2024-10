Un enfant sur cinq va à l'école le ventre vide

«Le Québec est une société prospère. C'est une société où il y a de l'argent. Mais en pleine crise du logement et en pleine crise du coût de la vie, il y a de plus en plus de parents et pas juste des gens qui ne travaillent pas ou qui sont au salaire minimum, des gens dans le bas de la classe moyenne qui ne sont plus capables de remplir le frigo. Et quand on a des enfants, la facture d'épicerie est encore plus élevée. Alors ce à quoi on assiste au Québec dans les dernières années, c'est à une augmentation de la faim chez les enfants. Je pense qu'au Québec, on ne devrait pas accepter ça.»