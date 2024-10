Si le conflit sort du proche-Orient

«Du côté de l'Iran, c'est complexe et tous les regards sont portés vers la Chine ou la Russie. On se demande si on passera à un autre niveau, ou que le conflit entre l'Iran et Israël restera circonscrit au Proche-Orient. Effectivement, par armée interposée, Israël et l'Iran, derrière, par exemple, la Chine, la Russie et les États-Unis, pourraient tomber dans une espèce de guerre. Et ce n’est évidemment absolument pas souhaité, car on serait sur le bord d'une troisième guerre mondiale si cette situation-là survenait.»