Ça sent la coupe avec Éric Duhaime

«Vous avez vu ça, hier? Vous n'auriez vu ça dans aucune autre ville en Amérique du Nord. Un match hors concours avec autant d'ambiance, avec une foule aussi enthousiaste. C'est un marché de hockey, Québec.

«C'est sûr qu'on a fait beaucoup d'efforts dans le passé. On a fait la marche bleue, on a fait la Nordiques Nation, on a fait plein d'affaires pour prouver qu'on était une ville de hockey aux yeux de la Ligue nationale. Puis on a l'impression qu'on s'est toujours fait regarder de haut, puis on se fait envoyer promener. Je ne pense pas que les deux matchs contre les Kings vont nécessairement changer quoi que ce soit. Gary Bettman n'était même pas là. Certains d'entre nous, on est comme résignés par rapport à ça.»

Le vin de Pierre Gervais: Casa Ferreirinha Papa Figos Douro 2022

Les sujets discutés

Le monopole de vin de la SAQ

Les chiens de nos invités

Les positions d'Éric Duhaime

Le marché de hockey captif de Montréal: «Ce qui manque au Canadien, c'est de la concurrence. Si on avait une équipe à Québec, premièrement, il y aurait plus de joueurs québécois qui joueraient pour le Canadien, et deuxièmement, il y aurait une urgence de reconstruction pas mal plus sévère qu'il y en a une présentement. Parce qu'on a un marché captif, le meilleur marché probablement de la Ligue. Et ils savent que peu importe - bonne équipe, mauvaise équipe - le monde va acheter des billets», souligne Duhaime.

La subvention aux Kings versée par Québec: «Une organisation américaine milliardaire, c'est normal que ce monde-là soit au Château Frontenac dans des suites. Il n'y a aucun doute dans ma tête. Je ne suis pas contre le monde qui a de l'argent, au contraire. J'aimerais juste qu'il y en ait plus au Québec. Mais le problème c'est qu'à partir du moment où c'est de l'argent public, tu rentres dans une autre game».

Les subventions en soi: «Moi, je n'aime pas les subventions. À la base, je n'aime pas que le sport se mélange avec la politique. Je ne pense pas que c'est le rôle. Le sport paye un prix quand tu t'avances sur le terrain politique, parce que, veux, veux pas, tu deviens teinté. Idéalement, le plus loin que tu te tiennes de la politique, le mieux c'est, tant qu'à moi. La politique, ça divise, on va se le dire. Le sport, c'est supposé de rassembler le monde. C'est antinomique. Il y a une contradiction entre mélanger le sport et la politique. Le sport c'est une business.»

Donc, pas d'aide publique?

«Moi, je suis contre les subventions, contre les subventions de l'Etat à Northvolt. Je suis un conservateur fiscal.»