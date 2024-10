«Écoute, si on reculait à il y a trois semaines et que quelqu'un nous avait dit le CF pourrait se classer pour une place en séries et même pas la dernière place, une semaine avant la fin de l'année, personne n'aurait cru à ça. Mais c'est ça la réalité. Je pense qu'avec les éléments qu'on est allé chercher, les jeunes joueurs et tout ça, on voit que le Jell-O commence à pogner comme on dit.»