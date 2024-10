Personne poignardée et incendie

«Vraisemblablement ce serait un itinérant qui serait entré à l'intérieur de ce cégep. Des dizaines et des dizaines de policiers qui se sont rendus rapidement au Cégep pour localiser cet homme-là et l'arrêter. Imaginez : au même moment, on a une dame qui se fait poignarder dans un cégep, on a des étudiants qui commencent à arriver, on a un incendie quand même assez important qui se déclare. On peut imaginer le déploiement que ça a créé par la suite.»