Il revient à Montréal après 30 ans à l'étranger

Après avoir travaillé en tant que correspondant international à Istanbul, New York, Prague, Londres, Paris et Séoul pour le célèbre New York Times, le journaliste Dan Bilefsky est revenu s'installer à Montréal, sur Le Plateau Mont-Royal.

Après avoir vécu dans les plus belles capitales et grandes villes du monde, comment trouve-t-il Montréal avec les itinérants, la saleté et les fameux cônes orange? «Pour moi, le Plateau, l'été, c'est l'une des merveilles du monde. J'adore me balader. Il y a vraiment ce côté européen et on peut vivre comme à Paris», explique-t-il.

Au courant de sa carrière, celui qui a étudié aux États-Unis puis en Angleterre a autant enquêté sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse que sur le général serbe Ratko Mladić.

