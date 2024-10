Un réseau de fraudeurs qui ciblait des aînés

«Les gens vont cibler des personnes selon le nom qui apparaît un peu plus âgé, tel que le prénom ''Lise''. Ils vont regarder dans un bottin ou ailleurs avec des listes téléphoniques qu'on peut avoir et vont cibler des gens dans un secteur donné. Et là on va faire des téléphones, on va appeler plusieurs personnes. À un moment donné, il y en a un qui va accrocher. Donc là on va envoyer une deuxième personne qui, lui, on va dire: '' Écoutez, je suis un représentant de telle institution financière. Il est arrivé un problème avec votre carte de débit. Écoutez, on va envoyer quelqu'un chez vous, récupérer la carte, etc. Donnez nous votre NIP, puis on va faire ça.'' Et il y a des gens qui se font prendre.»