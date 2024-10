Daniel Pinard (1942-2024)

«Je suis vraiment sous le choc. Dans ma tête, c'est comme s'il était un peu éternel. C'est peut-être l'homme qui m'a influencé le plus en cuisine. Pas pour la cuisine, mais parce que... Je me souviens... Il faisait des capsules très courtes dans son émission Consommation, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. Et ma mère ouvre la télé, elle l'écoutait religieusement, mais moi, ce que j'ai vu, c'est un gars raconter une histoire avec un blender et faire une sauce au piment. Et ça parlait du monde entier... Je suis resté devant la télé et j'ai dit: 'J'aimerais tellement être capable d'expliquer comme lui explique.' C'est juste un blender, puis un piment, puis j'étais pas capable de décrocher de ça. C'est pour moi le plus grand communicateur qu'on n'aura jamais eu pour expliquer la cuisine.»