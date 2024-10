L'action n'a pas manqué lors du week-end à la Coupe des Présidents présentée au Club de golf Royal Montréal.

Sur place, ça semblait un succès. À la télévision aussi. Bonne perception?

Écoutez l'animateur Mario Langlois parler avec Yves Lalumière, le PDG de Tourisme Montréal.

«La température a aidé beaucoup et il y a eu beaucoup de publicité alentour de l'événement. Mais, définitivement, pour samedi et dimanche, on a atteint plus que le sommet qu'on s'attendait: 30 000 spectateurs par jour. Quand tu mets 30 000 spectateurs par jour sur un terrain de golf, c'est beaucoup», dit Lalumière,

«Puis, on a vu l'effervescence qu'il y avait en termes de spectateurs télévisuels. Tu parles quand même de 32 millions par jour... Si je veux mettre de l'argent marketing là-dessus, ça me coûterait beaucoup plus cher que ça.»

Autres sujets discutés