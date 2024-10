Discours du PM au congrès de la CAQ

«Je trouve que cet homme-là est fait pour être premier ministre. Il faut le dire, il a l'énergie, la résilience, une certaine vision que je n'aime pas, mais quand même une certaine vision, une sorte de force de la nature. Avec tout le temps qu'il a passé dans l'opposition, il y en a des gens qui se seraient dit au moment où il a pris le pouvoir qu'il devait plus y rester d'énergie. Ben non, toi, il prend le pouvoir au premier mandat et il a encore de l'énergie. Au deuxième mandat il y a des sondages qui sortent contre lui, qui lui disent ''Dégage mononcle, on veut plus te voir. Va-t'en, va-t'en avec ton troisième lien pis ton Northvolt''. Puis lui il repart comme si de rien n'était et il n’est pas pire.»