Blessure au genou pour Patrik Laine

Ça change beaucoup de choses et beaucoup de plans. Tu sais, au début de l'année, on a parlé d'être dans le mix, mais on peut être dans le mix à condition que nos éléments les plus importants restent en santé. Si tu perds des gros morceaux, ça va être difficile.a C'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est que j'ai senti, Martin St-Louis pour une des très rares fois, déstabilisé. On a vu Martin qui avait l'air comme: '' Oh my god, qu'est-ce qui se passe ici? '' Même après le match, à sa conférence de presse, je ne l'aipas senti pas comme d'habitude.»