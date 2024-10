Rencontre entre Zelensky et Trump

«Volodymyr Zelensky voulait présenter son plan de la victoire pour battre la Russie. Il l'a présenté à Harris et à Biden. Et là, on n'était pas certain s'il allait vraiment rencontrer Trump parce que ce n’est pas comme si les deux hommes étaient en très très bonne relation, surtout avec les propos de Donald Trump qui dit que Zelensky vient toujours quémander de l'argent. C'était assez surréaliste parce qu'au point de presse, après Trump a dit que les deux, Zelensky et Poutine, étaient ses amis. Et là, on a vu Zelensky dire ''J'espère que nous un peu plus''.»