Stages rémunérés en enseignement?

«Nous, on souhaite préserver cette période pour l'apprentissage et non pas comme un prof engagé qui peut se faire évaluer par le centre de service. Assurément, le bénévolat n'a pas de sens et on pourrait améliorer les conditions financières pour les stages. Mais pour la fédération, il y avait d'autres éléments à regarder dans la formation initiale pour la rendre plus attrayante, notamment faciliter l'accès à certains milieux de stage. Par exemple, ceux qui font le BAC au secondaire, mais qui ont l'intention d'aller travailler à l'éducation des adultes, ils n'ont pas de milieu de stage, adapté à cette réalité.»