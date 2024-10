Une demande pour une grève de 21 jours

«Ce qui est important pour les pays qui interviennent, ce sont les citoyens deux pays à la frontière nord entre Israël et le Liban. On parle de dizaines de milliers, sinon plus qu'une centaine de milliers de citoyens, d'une part et d'autre, qui ont dû quitter leur village, leur petite ville, le long de la frontière depuis certainement le début des combats violents il y a deux semaines, mais surtout aussi, et c'est ce que dit le communiqué, les échanges de feu depuis le 7 octobre l'an dernier, et en particulier au cours des deux dernières semaines, qui menace d'élargir le conflit et de causer encore plus de tort aux civils.»