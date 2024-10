Les PME de chez nous

«La personne achète le plant et doit le planter. Nous, quand on les produit en serre, on enlève les grappes. Puis la deuxième année, on conseille aussi d'enlever les grappes pour que le système racinaire s'implante bien. C'est la troisième année qui va avoir une récolte. Puis les gens, quand ils achètent les plants, ils peuvent aller s'inscrire sur notre site internet à l'infolettre et on en voit les informations sur comment faire durant la saison: quand mettre les filets, quand tailler, quand ne pas tailler, etc.»