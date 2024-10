Pourparlers informels entre la FMSQ et Québec

«Ce qu'on veut, dans le fond, c'est donner plus de soins à la population. Est-ce qu'il va y avoir des moments de tension dans certains éléments de cette négociation? C'est possible. Nous, on ne souhaite pas que ça traîne en longueur. On ne souhaite pas de psychodrame dans cette négociation. Je pense qu'on ne peut pas se permettre ça non plus, parce que plus longtemps on discute, moins longtemps on soigne, mais il reste qu'il y a des enjeux importants. On voulait discuter, entre autres, de la venue de Santé Québec et puis là-dessus, on a offert notre collaboration à Santé Québec, mais on a quand même des préoccupations que ça ajoute une couche de bureaucratie.»