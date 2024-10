Pollution dans le fleuve

«Ce qui est décourageant, c'est que malheureusement, on n'y fait pas plus attention qu'avant. On a l'impression parfois qu'on y fait plus attention. Mais une des grosses problématiques de la pollution à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la pollution des contaminants d'intérêt émergents. Donc tout ce qui est pesticides, herbicides, résidus de médicaments, hormones, etc. Donc ça, on a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Il y a peut-être moins de rejets de déchets dans l'eau. Ça c'est la très bonne nouvelle. Mais reste que notre source d'eau potable est encore très fragilisée.»