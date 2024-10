La grossophobie, ça suffit!

«Il y a beaucoup de préjugés qui associent poids et santé. Donc automatiquement, si on est gros, on est en mauvaise santé et l'inverse aussi. Si on est mince, on est en bonne santé. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à déconstruire autour de ça. Et il y a aussi beaucoup de préjugés qui associent évidemment les habitudes de vie avec le poids d'une personne [...] Il y a beaucoup de gens au Québec qui ont ces mêmes préjugés-là aussi, qui sont ancrés, qui sont véhiculés. Et il y a plus de la moitié de la population qui pense que les personnes grosses, justement, ne sont pas en bonne forme physique, qui sont inactives, mangent trop et mal. Donc c'est beaucoup des éléments qu'on cherche à recadrer justement par nos campagnes.»