Si vous partez dans le sud, soyez avisés!

(98,5 FM) - Alors que plusieurs Québécois s'apprêtent à passer les fêtes sous le soleil chaud du sud, le ministère de la Santé du Québec les met en garde contre le virus Zika.

La période du congé des fêtes et l’hiver sont des moments prisés par les Québécois pour partir dans le sud.

Mais attention, les Caraïbes et la Floride sont des endroits où le virus Zika est très présent et transmis par les moustiques.

Selon le ministère de la Santé du Québec, 84 personnes au Québec ont attrapé le virus du Zika depuis 2015 en allant dans de telles destinations soleil.

«Depuis 2015, on dénombre 69 pays où le virus est présent, principalement au sud de la Floride. Il y a seulement le Chili à cause des montagnes où il n’y a pas de cas (de Zika)», d’indiquer Dr Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique.

Femmes enceintes s’abstenir

Le docteur Arruda recommande aux femmes enceintes de tout simplement s’abstenir de voyager dans ces destinations.

«On recommande aux femmes enceintes et à celles qui veulent le devenir dans les deux mois après leur retour de ne pas aller dans le sud pour ne pas s’exposer. Si elles doivent absolument y aller, elles doivent se protéger contre les moustiques en portant du chasse-moustiques, des vêtements clairs et longs et s’assurer qu’il y ait de bonnes moustiquaires où elles vont dormir.

Quant aux hommes qui veulent éventuellement procréer, eux aussi doivent suivre certaines précautions.

«On peut retrouver le virus du Zika dans le sperme de l’homme durant six mois. Donc, on leur recommande d’attendre six mois avant d’avoir des relations sexuelles pour avoir un enfant.

Dangereux pour le foetus

La majorité des gens en santé (80%) ne développeront aucun symptôme. L’autre 20% va développer de la fièvre et des douleurs musculaires et articulaires.

«Par contre, cette infection peut avoir des effets sur le fœtus, particulièrement au début de la grossesse quand le cerveau se développe. Il peut y avoir des microcéphalies. Même un enfant qui paraît normal à la naissance peut avoir des troubles du développement.»