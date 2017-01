Peut-on vraiment prévenir de telles tragédies?

(98,5 FM) - Selon Herman Deparice-Okomba, directeur général du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, il est possible de prévenir des actes terroristes.

Lorsque Benoit Dutrizac a demandé au directeur général du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) s’il était possible de prévenir des gestes terroristes comme celui qui est survenu dans une mosquée de Québec dimanche soir, Herman Deparice-Okomba a surpris l’animateur avec sa réponse.

«Oui. 80% des actes terroristes répertoriés au Québec et à l’international nous démontrent que les proches, les amis avaient des indices, mais ils ne savaient pas comment les exploiter. D’où l’importance d’appeler le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) dès qu’on a un doute ou une préoccupation. Ça nous permet d’agir en amont.»

Depuis les derniers mois, plusieurs signalements ont été effectués auprès du CPRMV concernant la Capitale-Nationale.

«On reçoit des appels de tout le Québec. La radicalisation et l’extrémisme ne sont pas des réalités que touchent qu’une seule région du Québec. Mais 20% de nos appels proviennent de la région de Québec. On a eu environ 30 appels qui touchaient l’extrême droite. Et 14 appels qui étaient vraiment liés à des incidents haineux, six pour l’islamophobie et quatre d’extrême gauche. Quand on quitte la grande région de Montréal, on est confronté à une problématique d’extrême droite.».