«On se demande où on a manqué comme parent»

Quand un proche souffre de dépendances
Publié le mardi 20 juin 2017

(98,5 FM) - Maurice a voulu être un bon père et a tenté par tous les moyens d'aider son adolescent aux prises avec un problème de consommation de drogue. À tel point qu'il s'est lui-même rendu malade.

Lorsque son fils alors âgé de 14 ans a commencé à consommer du cannabis, Maurice a d’abord cru que c’était une phase normale de l’adolescence. Mais la situation s’est plutôt détériorée.

«Je me suis dit que c’était un trip de jeunesse, que ça allait passer. Mais quand il a commencé à consommer de plus en plus. Son comportement a changé. Il est devenu un peu agressif, ses yeux étaient beurrés, il se fâchait facilement, c’était difficile de communiquer avec lui. Il s’est fait mettre dehors de l’école», a-t-il raconté courageusement à Isabelle Maréchal.

La situation s'envenime

À 18 ans, le comportement de son fils est tellement difficile à gérer que Maurice doit le mettre à la porte.

«On se faisait voler, la police arrivait à la maison. Un moment donné, on n’était plus capable. Fallait se protéger et protéger notre fille. Il est parti. Il est allé dans la rue quelques mois. Après ça, on l’a repris à la maison, mais ça n’a pas été facile parce que son attitude et ses comportements n’avaient pas changé. Et moi non plus, je n’avais pas changé face à lui», a-t-il admis.

Maurice alternait entre le déni, la culpabilité et la honte. Tantôt, il le repoussait, tantôt, il excusait les erreurs de jugement et les manipulations de son fils. Son désir de l’aider lui faisait perdre tout jugement; il payait ses factures et son loyer en retard…

Il sombre lui aussi

Maurice vivait que pour son fils et se démenait tellement que la fatigue physique et mentale l’a complètement envahi. Il a commencé à s’isoler et à s’enfermer dans le silence. Son état a changé; il ne prenait plus soin de lui, laissait sa barbe pousser, se négligeait, devenait de plus en plus déprimé. Il a même eu des idées noires.

«La culpabilité est toujours présente, on se demande pourquoi il est comme ça? Où on a manqué comme parents?», a-t-il dit la voix nouée par l’émotion.

Complètement démuni face aux problèmes de son fils et admettant finalement qu’il était incapable de l’aider, il a confié à son fils qu’il était au bout du rouleau. Il lui a dit qu’il devait trouver de l’aide extérieure et lui a donné des brochures de centres de thérapie.

C’est à ce moment que son fils a décidé de consulter à la Maison Jean Lapointe. Non seulement cet organisme a aidé le fils de Maurice, mais il a également aidé Maurice.

Briser l'isolement

Le père a participé au programme PAF (Programme d’Aide à la Famille) pendant une fin de semaine. C’est à ce moment que Maurice a été capable d’exprimer ce qu’il vivait. Et il a beaucoup pleuré.

«J’ai rencontré beaucoup d’autres parents qui souffraient comme moi en silence. Je me suis aperçu que je n’étais pas seul. Ça m’a aidé à me déculpabiliser. Ils m‘ont fait réaliser qu’il fallait que je prenne soin de moi et que j’en parle, que j’arrête de garder la loi du silence.»

Par la suite, Maurice a continué d’aller aux réunions mensuelles du PAF et il a fréquenté Al-Anon.

Son fils a maintenant 26 ans et il va mieux. Et Maurice aussi.

Ils ont besoin d'aide

Intervenant à la Maison Jean Lapointe depuis environ 10 ans, l'ancien musicien Jean Robitaille explique que lorsqu'un proche est aux prises avec un problème de dépendance, cela a un effet dévastateur sur toute la famille.

«Et c’est difficile de les convaincre qu’ils (les proches) ont besoin d’aide, qu'ils ont quelque chose à voir dans la suite. Leur façon d’intervenir auprès de la personne malade peut avoir des effets positifs.»

Selon les plus récentes statistiques, 40% de la population québécoise est affectée par la dépendance d’un proche.