À la recherche de l'amour, faites attention aux sites de rencontre

MONTRÉAL - L'amour en ligne peut coûter cher: l'an dernier, des Canadiens à la recherche de l'âme soeur se sont fait arnaquer pour plus de 14 millions $, rapporte la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

À l'occasion de la Saint-Valentin, la GRC y va de plusieurs mises en garde à tous ceux qui cherchent l'amour sur des sites de rencontres et divers médias sociaux.

Elle rapporte qu'en 2016, 689 victimes ont perdu plus de 14,3 millions $ aux mains de prétendants fraudeurs.

La force policière fédérale explique leur modus operandi: les arnaqueurs se créent un faux profil en ligne dans les sites de rencontres et les médias sociaux dans le but de gagner l'affection et la confiance de leurs victimes. Ils tissent des liens sur une période prolongée afin de susciter la confiance de leur proie.

En général, plus la confiance est solide, plus l'arnaque rapporte, relève la GRC.

Elle dresse ainsi une liste de signes potentiellement louches, qui devraient susciter la méfiance.

D'abord, il faut être sur ses gardes lorsqu'un inconnu vous déclare son amour en ligne, indique-t-on.

Il faut aussi se méfier lorsqu'une personne prétend vivre dans les environs, mais travaille à l'étranger.

C'est aussi le cas lorsqu'une personne prétend se trouver dans une situation urgente, par exemple la maladie d'un proche, et demande de l'aide pour payer des soins médicaux, entre autres choses.

La GRC avise de ne jamais envoyer d'argent, peu importe les raisons évoquées.