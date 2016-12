Intégration réussie pour une famille de réfugiés syriens

(98,FM) - Il y a un an, la famille Kamal est arrivée à Montréal après avoir fui la guerre et ayant laissé tout derrière elle. Ne parlant français, les sept membres de cette famille de réfugiés syriens ont fait d'énormes efforts d'intégration.

En décembre 2015, la journaliste Jessica Leblanc s’était rendue à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau afin de rencontrer les familles de réfugiés syriens qui étaient accueillies au Canada. Elle avait alors fait la rencontre de la famille Kamal formée de sept membres.

Un an plus tard, elle a voulu prendre de leurs nouvelles et est allée les rencontrer dans leur petit appartement à Laval.

Parrainés par des proches

Quand elle est arrivée au Québec, la famille Kamal qui compte deux grands-parents, deux parents et trois enfants âgés de trois, neuf et 13 ans a été accueillie et parrainée par des proches qui habitaient au Québec depuis déjà 20 ans. Durant ces 12 premiers mois d’intégration, leurs proches les ont soutenus moralement et financièrement. Ils leur ont trouvé un appartement qu’ils payent pour eux et ils l’ont meublé. Ils les ont aidés à obtenir des vêtements chauds et de se retrouver dans leur nouvelle ville.

Malgré cette aide précieuse, la famille Kamal a dû faire face à de nombreux défis. D’abord, les enfants n’avaient pas été à l’école depuis un an puisqu’ils avaient attendu leur transfert au Québec au Liban sans avoir accès à un suivi académique. Évidemment, les trois enfants ne parlaient pas un mot de français. Intégrés dans une classe d’accueil de l’école arménienne Alex Manoogian, les deux plus vieux se sont rapidement adaptés à leur nouvel environnement.

«La première journée, oh my god, je n’ai rien compris (de ce que mon enseignante disait), mais après quelques jours, j’ai commencé à apprendre. C’est difficile pour moi parce que mon professeur parle très vite. Mais quand il parle lentement ou que je lui dis que je n’ai pas compris, il répète et je comprends», a raconté Maria, l’aînée de 13 ans.

Quant à la plus jeune âgée de trois ans, elle a été intégrée au service de garde de la même école que son frère et sa sœur.

Très motivée

Comme Maria est très motivée à se faire comprendre quand elle parle français à ses nouvelles amies, elle met tous les efforts possibles. Elle n’hésite pas à faire des nuits blanches pour étudier. Après six mois en classe d’intégration, elle a pu rejoindre une classe régulière.

«Quand j’ai commencé à parler, j’aimais ça beaucoup parce que c’est magnifique quand tu parles à quelqu’un et qu’elle te comprend. Maintenant, je suis très contente et heureuse. J’ai des amis qui sont très bien avec moi. Quand je ne comprends pas le français, ils m’aident. Les professeurs aussi sont très bons et très gentils avec moi.»

Une réalité différente pour les parents

Pour les parents et les grands-parents, la tâche est plus ardue. La mère a dû attendre six mois avant de pouvoir intégrer une classe de francisation. Aujourd’hui, elle comprend assez bien le français, mais elle n’est pas encore tout à fait l’aise de le parler. Comme elle a choisi de se consacrer à l’apprentissage du français à temps plein, elle n’a pas encore commencé à travailler.

Quant à son mari, il voulait absolument intégrer le marché du travail très rapidement. Il a donc fait l’impasse sur les cours de francisation. Il a obtenu de petits boulots chez Adonis et dans d’autres petits commerces, mais la barrière de la langue lui a nui.

Récemment, il s’est trouvé un emploi dans son domaine comme technicien de son avec des gens de la communauté arabe. Comme il n’a pas à parler français, ça semble fonctionner pour lui. Toutefois, le fait qu’il ne parle pas la langue, ça rend son intégration plus difficile en dehors du travail.

Malgré ces difficultés, la famille est très reconnaissante envers sa nouvelle communauté qui lui permet de vivre en toute sécurité avec des services de santé pour les grands-parents et un bon système d’éducation pour ses trois enfants.

La famille Kamal et leurs parrains à leur arrivée à Montréal, il y a un an: