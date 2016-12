Des paris sportifs plus «amicaux»?

On en parle en ondes : DOODGAME, une application de prédictions sportives (4:31) Publié le vendredi 18 novembre 2016 dans Puisqu'il faut se lever Avec Catherine Brisson

(98,5 Sports) - Si vous êtes un amateur de sports et que vous avez envie de faire des prédictions entre amis, mais que vous n'avez pas nécessairement envie de parier votre chemise, l'application Doodgame est pour vous.

Avec Doodgame, vous pourrez prédire le résultat des matchs, choisir l'équipe gagnante, l’écart de buts et d’autres éléments relatifs aux paris.

L’idée a germé en 2011 dans la tête du concepteur Martin Pagé, alors qu'il se trouvait à Toronto. Il avait misé sur une victoire du Canadien contre les Maple Leafs. C'est toutefois Toronto qui l'a emporté et comme Martin avait perdu son pari... il a dû porter le chandail des Leafs au bureau! Le pari a fait jaser parmi les collègues et le concepteur s'est rendu compte qu'il y avait un certain potentiel.



L'équipe de Doodgame a créé une plateforme toute particulière pour offrir les résultats très rapidement. Parce qu'au hockey, ça va vite... et ça change vite!

Quand le match commence, les prédictions sont scellées et l’application vous rappelle aussi l'importance d'honorer votre pari... sans quoi vous perdrez des points!

Pour le moment, on peut miser sur le hockey avec le hockey mais les concepteurs travaillent sur une version pour le basketball de la NBA, le football de la NFL et le soccer avec la Première ligue en Angleterre (EPL).