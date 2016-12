Célébrer Noël avec ses employés aux Bahamas

(98,5 FM) - Alors que plusieurs d'entre vous se préparent et se mettent sur leur 31 pour célébrer votre party de Noël de bureau, des employés de l'entreprise québécoise GSoft ont plutôt fait leur valise pour une croisière de quatre jours aux Bahamas.

Simon De Baene est président de GSoft, une entreprise québécoise de logiciels. Après un traditionnel party de Noël de bureau dans un restaurant du Vieux-Montréal en 2010, le président a eu le goût d’innover.

«En 2010, on avait le goût d’un peu de changement et on s’est lancé le défi d’organiser un party de Noël à l’étranger. Et ç’a super bien été la première fois et c’est devenu une tradition», a raconté Simon De Baene en entrevue avec Paul Houde.

Depuis 2011, les employés de GSoft ont célébré à Las Vegas, à New York, à Miami, à Punta Cana, à Cuba et cette année, ils ont effectué une croisière de quatre jours dans les Bahamas.

«On est environ 200 employés. Nous étions 185 qui sommes partis le 25 novembre et nous sommes revenus le 28. On paie les trois quarts du voyage», a expliqué le président.

Toutefois, Simon De Baene ne voit pas cette somme dépensée pour ses employés comme une dépense, mais plutôt comme un investissement.

Bureau de création à l’étranger

Pour permettre à ses employés d’être plus performants, Simon De Baene leur a proposé d’aller travailler au bout du monde pendant quelques semaines.

«C’est une initiative qu’on a commencée l’an passé. On voulait promouvoir l’innovation encore plus dans l’organisation. Et on remarquait qu’au quotidien au travail, on est très occupés et il y a énormément de distractions. Alors, on s’est dit : ‘’pourquoi, on ne permettrait pas aux employés d’aller à l’autre bout du monde en équipe de six pendant deux semaines et travailler sur des projets qui sortent de l’ordinaire’’».

Donc, l’an dernier, une équipe de six employés est allée travailler à Barcelone et cette année, l’expérience s’est répétée à Prague.

«On veut offrir une expérience aux employés. La relation entre le travailleur et le travail est prisée de nos jours. En 2010, on a réalisé que le bonheur, c’était la clé du succès. Et c’est à ce moment qu’on a décidé de mettre l’employé au premier plan.»

Depuis qu’il a mis sur pied toutes ces initiatives, Simon De Baene s’est aperçu que son entreprise prenait de l’ampleur.

«C’est dur de voir l’impact de chacune de ces initiatives, mais c’est la somme de toutes ces petites choses qui ont fait la différence», croit-il.

Avis à ceux qui se cherchent un lieu de travail génial, ils cherchent toujours de bons employés!

Vous pouvez consulter son blogue sur le site web Les Affaires.