Be My guest : une nouvelle application de rencontre nouveau genre

Photo: capture écran / site web Be My Guest

On en parle en ondes : Vous êtes célibataire ? Une nouvelle application québécoise pour rencontrer l'amour. (2:41) Publié le vendredi 28 octobre 2016 dans Puisqu'il faut se lever Avec Catherine Brisson

(98,5 FM) - Pas facile de trouver l'amour? Un entrepreneur montréalais propose Be My Guest, une application nouvelle et gratuite qui faciliterait les rapprochements.

Be My Guest est une application qui favorise les rencontres en misant d’abord sur les intérêts des utilisateurs plutôt que sur leur apparence respective.

Le créateur Philippe Boutboul, un Français d’origine, se serait intéressé au couple et aux relations amoureuses au cours des dix dernières années. En collaboration avec son collègue Willi Pessini, il a conclu que les premières étapes d’une rencontre fructueuse étaient souvent jalonnées d’intérêts partagés par les personnes impliquées.

La chroniqueuse du 98,5 FM, Catherine Brisson s’est entretenue avec une autre artisane de chez Be My Guest, Jessika Denommé.

«Beaucoup de personnes sont introverties. Trop d’entre elles se cachent derrière leur ordinateur. Elles ont souvent peur de faire les premiers pas. L’application permet de briser la glace, d’atténuer cette gêne.»

Selon les dirigeants de Be My Guest, 7000 personnes sont inscrites à cette application depuis sa sortie.