«Avant de donner des conférences, il faudrait qu'il travaille sur lui»

(98,5 FM) - Conduisant son véhicule en état d'ébriété, Yves Martin a fauché la vie d'un couple et de leur enfant le soir du 1er août 2015. À sa sortie de prison, il souhaite donner des conférences, ce qui a irrité la famille des victimes.

Quand Yves Martin a pris la décision de conduire son véhicule sous l’effet de l’alcool le soir du 1er août 2015, il a complètement fait fi des risques. Sur sa route, le multirécidiviste de l’alcool au volant, a fauché un couple, Mathieu Perron et Vanessa Tremblay-Viger ainsi que leur fils, Patrick. De plus, au moment de l’accident, Madame Tremblay-Viger était enceinte.

Durant son procès, Yves Martin n’a jamais exprimé de remords pour son geste irresponsable.

«Il avait la tête dans les airs, le sourire fendu jusqu’aux oreilles. Il faisait comme si de rien n’était, ‘’je suis derrière une vitre et ce n’est pas plus grave que ça’’», a rappelé Valérie Plante, une amie proche de la famille des victimes.

Alors qu’il lui reste 11 ans et huit mois sur la peine de 14 ans qu’il a à purger, Martin sera admissible à une libération conditionnelle dès la fin de 2018.

À sa sortie, le détenu a annoncé, par l’entremise de son avocat, qu’il aimerait devenir conférencier, ce qui a irrité les endeuillés.

«Avant de donner des conférences, je crois qu’il faudrait qu’il travaille sur lui avant. Il est très mal placé pour donner des conférences, il n’a aucun remords, il n’a pas fait de thérapie encore, il n’a pas travaillé sur son problème de consommation. Il n’est pas apte à ça», a commenté Caroline Tremblay, une amie proche de la famille des victimes, en entrevue à l’émission Dutrizac mercredi après-midi.

Elle-même affectée

Madame Tremblay comprend très bien ce que vit la famille des victimes puisque sa fille a elle aussi été fauchée mortellement par un chauffard le 9 mars 2013.

Celui qui a tué sa fille, Thierry Gravel, doit obtenir sa libération au mois de mai 2017 après avoir purgé les deux tiers de sa peine.

«Il a pris son véhicule en état d’ébriété et il a tué ma fille. Il va être libéré le 4 mai. Je suis en beau maudit, j’aimerais mieux qu’il soit en dedans. Oui, il a étudié, il a travaillé, mais il n’a pas fait de thérapie», a-t-elle expliqué.

Madame Tremblay a peur qu’en sortant de prison, le «tueur» de sa fille récidive.

«Quand il a tué ma fille, c’était la deuxième fois qu’il se faisait arrêter. Et la première fois qu’il s’est fait arrêter, il a dit aux policiers : ‘’Ça ne me dérange pas, je vais prendre un taxi pour m’en aller chez nous et moi, j’ai encore deux autres véhicules. Et c’est avec un de ces véhicules qu’il a tué ma fille. »

En entrevue avec Mathieu Beaumont, Madame Tremblay a témoigné de la difficulté à se remettre de la mort d’un enfant.

«C’est dur psychologiquement, tu ne t’en sors jamais. Je pense à ma fille tous les jours. J’ai perdu ma raison de vivre. Le père de Mathieu a aussi de la misère à s’en sortir. Il a de la misère à vivre sans ses enfants.»