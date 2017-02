«Ç'a été une très grande déception» - Pierre-Hugues Boisvenu

(98,5 FM) - Le programme de Soutien du revenu pour les parents d'enfants assassinés ou disparus a dépensé 14 fois plus en frais administratifs qu'en aide financière directe aux familles.

Selon des documents obtenus par La Presse Canadienne, le programme de Soutien du revenu pour les parents d’enfants assassinés ou disparus (PEAD) a remis 170 000 dollars en subventions en date de mars 2015.

Durant cette même période, ce programme a déboursé plus de 2,4 millions $ en coûts administratifs, sans compter les avantages sociaux aux employés.

Le PEAD a donc dépensé au moins 14 fois plus sur ses coûts administratifs que sur ses subventions.

Le sénateur indépendant Pierre-Hugues Boisvenu a travaillé d’arrache-pied en 2011 et 2012 pour faire adopter cette mesure par le gouvernement fédéral.

«C’était la première mesure pancanadienne d’aide financière aux parents de victimes d’actes criminels. Parce que normalement, ce sont les provinces qui aident les victimes. C’était une belle réalisation, mais d’apprendre en fin de semaine qu’on dépense 14 fois plus dans l’administration que dans l’aide aux victimes et qu’en quatre ou cinq ans, on n’a pas aidé plus de sept à huit familles, c’est une grande déception, surtout pour les familles», a-t-il dit en entrevue avec Benoit Dutrizac.

Au départ, le sénateur indique que l’enveloppe de 10M$ devait aider environ 100 familles au Canada sur une période de cinq ans.