5 façons de dénicher des billets d'avion à rabais

On en parle en ondes : Des applications pour trouver des billets d'avion moins chers (4:27) Publié le vendredi 03 février 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Catherine Brisson

(98,5 FM) - Vous partez bientôt en voyage?

Catherine Brisson, chroniqueuse à l'émission de Paul Arcand, a testé quelques sites et applications pour trouver des billets d'avion moins chers.

En plus du prix, elle a pris en compte le nombre d'escales et le nombre d'heures d'attentes entre les vols.

Parce que le temps... c'est de l'argent!

Kayak (Site web et applications)

C’est un assistant de voyage avec une interface tout ce qu’il y a de plus simple. On propose un pourcentage de la fiabilité des prix, des alertes de prix et du suivi des vols etc…

La section «Explore» est assez utile si vous êtes du genre à vouloir découvrir d’autres destinations. Sur une carte, on voit des destinations dans le monde avec le prix moyen des billets pour un mois donné, mais on peut aussi choisir selon la température, les activités proposées et on va vous offrir des suggestions d’endroits à visiter.

Skyscanner (Site web et applications)

Assez similaire dans les fonctions, mais un peu mois instinctif pour la recherche!

Skyscanner vous permet de chercher des vols, mais aussi des hôtels et des voitures de location.

On vous offre un palmarès des meilleures aubaines et on vous dit à quel moment, dans le mois, les soldes seront plus nombreux pour un vol selon les destinations les plus populaires.

Pour aller à Miami par exemple, le vol le moins cher est à la fin mai.

Vous désirez partir dans deux semaines, mais vous ne savez pas à quel endroit? Vous pouvez chercher selon une liste de destinations basées sur les prix !

Hopper (Applications)

Fondé par le Québécois Frédéric Lalonde, Hopper analyse en temps réel plus de 300 milliards de prix de vols de billets par mois.

Grâce à des algorithmes, l'application se targue de pouvoir prédire le prix des billets jusqu'à un an d'avance... et ce à 5$ près.

L’application va vous dire si c’est le bon moment d’acheter maintenant ou encore s'il est préférable d’attendre à un autre moment pour économiser…

Faut quand même pas être trop stressé, et pressé et c’est mieux de se prendre à l’avance !

Google Flights

Pas besoin de télécharger quoi que ce soit, simple à utiliser et très efficace. Grâce à son moteur de recherche, vous obtenez les prix et les trajets possibles.

Il y a aussi une carte qui permet de voir le prix pour toutes les grandes villes du monde. Vous pouvez également faire un suivi de prix en inscrivant votre courriel.

Certains transporteurs sont absents des résultats, mais ça peut donner une bonne idée de base.

D'autres sites utiles pour dénicher les aubaines

Yulair.com

Yuldeals.com

Momondo