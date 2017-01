Le iPhone célèbre ses 10 ans (vidéo)

(98,5 FM) - Il y a 10 ans aujourd'hui, Steve Jobs affirmait qu'il allait réinventer le téléphone cellulaire avec son invention, le iPhone.

Le 9 janvier 2007, Steve Jobs était debout sur une scène de San Francisco devant des milliers de spectateurs intéressés pour faire son traditionnel bilan de l’année. Vêtu de son éternel col roulé noir et d’un jeans, le cofondateur et PDG de Apple a commencé sa présentation en disant ceci :

«Merci d’être venus, nous allons écrire l’histoire aujourd’hui. On va réinventer le cellulaire.»

Depuis cette date, Apple a vendu près d’un milliard de iPhones à travers le monde. Nul doute que Steve Jobs et ses partenaires ont révolutionné l’offre cellulaire.

«Le génie de Jobs a été de saisir l’ère du temps qui se résume avec un seul mot : MOI. Le iPhone a cristallisé ça. On a de plus en plus misé sur l’individu et son émancipation. C’est un téléphone qui pour beaucoup de gens, est une extension de soi-même incontournable dont ils ne peuvent pas se passer», a expliqué André Mondoux, sociologue, chercheur et professeur adjoint à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal.

Voyez Steve Jobs faire la présentation du iPhone: