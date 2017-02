En images: lancement réussi de la fusée de SpaceX

SpaceX

CAP CANAVERAL, Fla. - Le site historique de lancement de l'exploration lunaire de la NASA a repris du service.

Une fusée Falcon de SpaceX a été lancée dimanche matin du complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center. Elle a été visible seulement quelques secondes avant d'entrer dans les nuages en route vers la Station spatiale internationale, avec une cargaison importante.



Les astronautes se sont envolés vers la Lune de cette même plateforme il y a près de 50 ans. Elle n'avait pas été utilisée depuis près de six ans.



Il s'agit du premier lancement de SpaceX en Floride depuis l'explosion d'une fusée l'été dernier. SpaceX a fait atterrir la fusée porteuse à Cap Canaveral, et une minute ou deux plus tard, la capsule de ravitaillement SpaceX Dragon a atteint l'orbite sous les applaudissements de l'équipe au sol.