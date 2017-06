En Angleterre, la police de Durham s'équipe de l'intelligence artificielle

(98,5 FM) - Le service de police de la ville de Durham, dans laquelle habitent environ 50 000 personnes, va s'équiper d'un programme d'intelligence artificielle dans quelques mois. Les officiers de cette cité du nord-est de l'Angleterre vont recevoir l'aide de Hart (harm assessment risk tool, en anglais) en ce qui concerne leur processus décisionnel à l'endroit des suspects.

En effet, Hart devrait pouvoir offrir des outils supplémentaires aux policiers quant à leur choix de placer en détention ou non un suspect.

Dans un article du journal français Le Monde, on peut lire que Hart a été conçu par la police de Durham et l’université de Cambridge. Cette technologie fondée sur l’apprentissage automatique a été entraînée à partir de cinq années d’archives de la police de Durham, comprises entre 2008 et 2012.

«En apprenant des décisions prises par les policiers pendant cette période, et de la récidive ou non de certains suspects, la machine est censée être capable d’évaluer le risque – faible, moyen ou élevé – des suspects. Elle analyse pour cela de nombreuses données sur la personne, de son casier judiciaire à son âge, en passant par le type de méfait dont elle est suspectée ou même son code postal.»

Bien entendu, il existe des risques de dérives. Comme l’explique Le Monde, l’utilisation de ce genre de programme n’est pas une première. Aux États-Unis par exemple, plusieurs États disposent d’un outil du même type. Compas est censé évaluer le risque représenté par des suspects. Un procédé décrié et soupçonné de racisme, notamment à l’égard des Afro-Américains.

«C’est l’un des problèmes posés par l’apprentissage automatique : en s’appuyant sur des données et des décisions humaines, la machine risque de reproduire les mêmes biais que ses modèles.»

(Avec Le Monde)