E-Sport : le Québec en retard

On en parle en ondes : Le Québec exclu de certaines compétitions de E-Sport (4:35) Publié le vendredi 21 octobre 2016 dans Puisqu'il faut se lever Avec Catherine Brisson

(98,5 fm) - Le sport électronique est extrêmement populaire partout sur la planète, mais le Québec semble faire exception.

Malgré qu’il soit actuellement en pleine expansion, le E-Sport reste inconnu pour une grande majorité de la population.

Étienne Veilleux, connu sous le nom de Gentlemen sur la scène E-Sport en tant que descripteur de LAN et spécialiste de E-Sport, croit que l’affiliation à la Régie des alcools, des courses et des jeux n’aide pas la cause du sport électronique.

«(Le E-Sport) peut être reconnu comme jeu de hasard. Si c’est le cas, les compétitions ne veulent pas avoir à payer de taxes à la Régie des alcools, courses et jeux. Beaucoup d’évènements mentionnent même dans l’inscription en petits caractères: sauf les résidents du Québec», explique-t-il.

La Fédération québécoise de sports électronique récemment crée a comme projet de faire reconnaitre cette discipline comme un sport à part entière qui serait alors régi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Le Québec compte actuellement une dizaine de joueurs professionnels de haut calibre dont des champions du monde comme Stéphanie Harvey mieux connue sous le nom de Miss Harvey.

Le Centre Bell accueillera un évènement de E-Sport le 13 novembre prochain.