Désormais, les abonnés peuvent regarder du contenu Netflix hors connexion

(98,5 FM) - La plateforme de films et de séries télé en flux continu sur Internet, Netflix, propose désormais à tous ses abonnés de télécharger des oeuvres gratuitement afin de les visionner hors connexion. Des explications de notre chroniqueur techno Mathieu Roy.

Le géant du streaming Netflix est maintenant disponible sans être connecté à Internet. La direction de la compagnie américaine a fait savoir à ses abonnés, mercredi, qu’elle lançait un mode hors-ligne qui permet de télécharger certains films et séries de son catalogue. En outre, aucun frais supplémentaire ne sera refilé aux utilisateurs.

Cela évitera aux utilisateurs de consommer outrageusement les données disponibles sur leur forfait d’appareil mobile.

Ainsi, il sera possible de visionner un film ou un épisode de télévision dans un avion, un bateau, un autobus, voire dans une tente, sans devoir utiliser les services Netflix via Internet.

À noter que le fichier téléchargé ne pourra pas être dupliqué ou lu par un autre programme et/ou appareil.

Netflix a indiqué que plusieurs films et séries étaient déjà disponibles en téléchargement. Mentionnons les populaires séries Orange is The New Black, Narcos, Stranger Things, Breaking Bad et The Crown.

Un catalogue d’environ 200 films est par ailleurs disponible à l’heure actuelle. Bien entendu, ce service reste à développer, dépendamment des ententes signées avec les différents partenaires (production).

