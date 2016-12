BlackBerry lance son téléphone DTEK60, conçu et fabriqué à l'externe

TORONTO - BlackBerry a dévoilé mardi son deuxième téléphone intelligent conçu et fabriqué à l'externe, la société ayant décidé de délaisser la fabrication d'appareils pour se concentrer sur ses activités de logiciels de sécurité.

Le DTEK60 pourrait être le dernier téléphone distribué par l'entreprise de Waterloo, en Ontario. Ses activités de conception, de fabrication et de distribution de matériel seront dorénavant externalisées.

Le téléphone DTEK60, qui fonctionne sous le système d'exploitation Android de Google, a été conçu et fabriqué par la société chinoise TCL. BlackBerry a néanmoins contribué au processus de conception de l'appareil.

Le prédécesseur du nouveau téléphone, le DTEK50, était le fruit d'une première collaboration avec TCL. Son lancement a eu lieu il y a trois mois.

Le DTEK60, qui se vend au coût de 650 $, est plus puissant que son prédécesseur, dont le prix de vente est de 429 $. Son écran est plus grand, l'autonomie de sa batterie est plus longue, la résolution de sa caméra est plus grande. Le DTEK60 est aussi muni d'un détecteur d'empreinte digitale. Tout comme le DTEK50, il n'a pas de clavier physique.