Zimmerman devance Guerrero

CINCINNATI - Ryan Zimmerman a établi un record des Nationals de Washington en claquant un circuit en solo, Bryce Harper a lui aussi frappé une longue balle dans un gain de 6-1 contre les Reds de Cincinnati, lundi.

Le 235e circuit de Zimmerman lui a permis de devancer Vladimir Guerrero pour le plus haut total dans l'histoire des Expos et des Nationals.



Les Nationals ont balayé la série de quatre rencontres et ils ont porté leur fiche à 56-36, eux qui sont 20 matchs au-dessus de la barre de ,500 pour une première fois cette saison. Ils ont remporté neuf de leurs 11 dernières rencontres.



Stephen Strasburg (10-3) s'est ressaisi après avoir connu son pire départ de la saison et il a retiré 11 frappeurs sur des prises en sept manches. Il a concédé quatre coups sûrs, dont une longue balle en solo à Eugenio Suarez.



Scott Feldman (7-7) n'a lancé qu'une manche. Il a accordé un double, un simple, un circuit de trois points à Harper et la claque en solo à Zimmerman.

Tout ça en seulement 12 lancers. Il a quitté le match après avoir fait face à neuf adversaires, allouant cinq points sur 33 tirs.