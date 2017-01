«Weber est solide comme le roc» - Lindy Ruff

(98,5 Sports) - À quelques heures du match opposant le Canadien de Montréal aux Stars de Dallas, l'entraîneur de la formation du Texas, Lindy Ruff, est préoccupé par quelques joueurs du Tricolore, notamment Shea Weber.

La rencontre est présentée sur les ondes du réseau Cogeco dès 19h30, pour l'avant-match, avec Martin McGuire et Dany Dubé.

« Weber est un pro, a dit Ruff. Il va bien jouer ce soir. Il joue bien 99 pour cent du temps. On aimerait voir le 1 pour cent ce soir… Je l’ai vu de près lors de deux Jeux olympiques. Toutes les personnes présentes dans le vestiaire réalisaient à quel point il est solide comme le roc. »

L’entraîneur des Stars avait aussi des attaquants du Canadien en tête.

« Radulov joue très bien, lui aussi. Non seulement apporte-t-il un peu de vitesse, mais il est très créatif et il est gros. Pacioretty a, lui aussi, de la vitesse. On l’a vu prendre la défense de vitesse hier soir. Quand tu crées des chances de marquer, tu deviens un joueur dangereux.

« C’est une équipe qui peut être explosive en attaque, mais qui joue très bien en défensive. »

Al Montoya sera devant le filet du Canadien.