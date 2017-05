Vie, course, séquelles: Alex Tagliani fait le point

(98,5 Sports) - Cela fait plus de 20 ans qu'Alexandre Tagliani pilote des bolides en Formule Ford, en Formule Atlantique, en CART, en Champ Car, en Indy Car ainsi que dans la série NASCAR...

Le Québécois a décidé poursuivre sa carrière cette année, à l’âge de 43 ans, dans la série Pinty de NASCAR. Tagliani participera aux 13 courses du championnat 2017, soutenu par de nouveaux commanditaires.

Tagliani a connu une excellente saison 2016 dans la série canadienne du NASCAR : trois victoires et cinq podiums en 13 départs.

De passage aux Amateurs de sports au micro de Mario Langlois, le pilote a parlé longuement de son implication au sein de son écurie, de ses priorités, de dures bagarres avec Andrew Ranger et du fameux accident

Par exemple, Tagliani a décidé cette saison de donner la priorité au circuit canadien. Il a donc dû faire une croix sur le Grand Prix d’Indianapolis, une épreuve à laquelle il a participé à de nombreuses reprises, étant notamment «recrue de l’année» et détenteur de la position de tête lors de deux présentations différentes.

« C’est une course (les 500 milles). Et pour y aller, tu mets de côté des commanditaires. Toi, en tant que pilote, si tu commences à mettre de l’importance sur une course et négliger ton championnat premier, ça ne montre pas ton engagement en tant que pilote, promoteur et ambassadeur de ces compagnies. »

Quant à ses accrochages avec Andrew Ranger, Taglani admet que les choses se sont améliorées avec les années.

« C’est sûr que des fois en course, il y a eu des accrochages et des incidents. C’est normal, quand tout le monde se bat pour la même pièce de tartre à haute vitesse. Ça va frotter. Disons que j’ai souvent été la victime dans les incidents (rires)…

« Depuis quelques années, je ne sais pas si c’est la famille, je ne sais pas si ce sont les enfants, mais on s’entend bien et on a un respect l’un pour l’autre. »

Tagliani rappelle à ce sujet le bel esprit qui a animé une course à Toronto l’an dernier. Et aussi sa relation avec le Canadien Paul Tracy, il y a bien des années. Ce qui avait mené à une vraie bagarre dans les puits.

Quant à l’accident qui a coûté ses deux jambes à Alessandro Zanardi le 15 septembre 2001, Tagliani en parle encore avec émotion. Lors de la course de la série CART en Allemagne ce jour-là, Tagliani avait percuté Zanardi à 320 km/h. L’italien avait perdu le contrôle de sa monoplace.

« Quand on s’est rencontré pour la première fois après l’accident, à Toronto. Il était en béquilles, avec ses jambes artificielles. Il m’a approché. M’a parlé en italien. Il m’a fait une accolade. J’étais super content. Et il m’a dit : ``Tu sais, l’avantage, c’est que je suis un pouce plus grand’’. Écoute, un gars qui fait une joke comme ça, ça a le don d’effacer l’atmosphère étouffante. Ce gars-là a une personnalité absolument incroyable ».

Écoutez l’entrevue intégrale…