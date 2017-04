Victoire contre Detroit: les jeunes du CH ont impressionné (vidéo)

(98,5 Sports) - À leur dernier match de la saison régulière, le Canadien de Montréal a volé la victoire aux Red Wings de Détroit grâce à Alex Galchenyuk en prolongation.

C‘était aussi l’occasion pour plusieurs jeunes joueurs de se faire valoir, alors que huit grosses pointures étaient absentes de l’alignement. À l’issue de la victoire, la satisfaction se faisait sentir dans le vestiaire.

«Nous avons joué un bon match en équipe. Nous avons eu du plaisir et nous nous sommes bien battus», a expliqué Andrew Shaw.

Mikhail Sergatchev, qui a été rappelé des Spitfires de Windsor pour le match de samedi, a bien paru, notamment en bloquant un tir qui avait échappé au gardien Charlie Lindgren.

«Je me sentais moins confortable en première, mais je crois que je me suis amélioré dans la deuxième et troisième», a indiqué le principal intéressé ajoutant ne pas encore se sentir tout à fait à l’aise.

«Il est passé de junior à la LNH. J’ai trouvé qu’il s’est quand même bien débrouillé. Je crois que nous aurons un très bon joueur dans un futur rapproché», a ajouté l’entraîneur Claude Julien au sujet de la jeune recrue.

Il a aussi salué le travail de Brett Lernout, un autre jeune rappelé, et de Nathan Beaulieu «qui a joué un des meilleurs matchs depuis que je suis ici».

Alex Galchenyuk, qui a donné la victoire aux siens, a failli marquer en tout début de rencontre, mais Petr Mrazek a bloqué son tir. «Je ne le croyais pas! Ça va être un des meilleurs arrêts de l’année. Je lui ai dit que c’était un arrêt extraordinaire», a expliqué l’attaquant.

Petr Mrazek denies Galchenyuk with his paddle for tonight's @Bridgestone Performance Moment of the Game. #LGRW pic.twitter.com/wquIOqs0cR — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 9 avril 2017

Au tour des Rangers

Philip Danault qui entamera ses premières séries dans l’uniforme du CH a bien hâte de vivre l’ambiance au Centre Bell. «On a vraiment hâte. Tout le monde est fébrile à l’idée de commencer ces séries-là» a-t-il affirmé.

«Maintenant nous ne penserons plus à d’autres équipes, seulement les Rangers» a pour sa part dit Alex Galchenyuk.

Les séries éliminatoires débutent mercredi au Centre Bell pour le Tricolore qui affrontera les Rangers de New York au premier tour.